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Temel Karamollaoğlu'nun şifahane vaadi

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidar olduklarında hastanelerin adlarını "şifahane" yapacağını açıkladı.

DHA | 07.06.2018 - 21:19..
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Temel Karamollaoğlu'nun şifahane vaadi

Temel Karamollaoğlu, partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililerle buluştu. ,

"HASTANELERİ ŞİFAHANE YAPACAĞIZ"

Boynunda Adana'nın iki takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak. Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz" dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun şifahane vaadi VİDEO

Temel Karamollaoğlu'nun şifahane vaadi



Temel Karamollaoğlu'nun şifahane vaadi

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