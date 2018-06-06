Temel Karamollaoğlu'nun SİHA çarkı

Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

1 Karnenin aile ve çocuk üzerindeki etkisi Yakın bir zamanda yaşanacak olan karne heyecanı hem aileye hem de çocuğa olumsuz etki yaratmasın.

2 Hibrit roketi ABD'de Türkiye'yi temsil edecek İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin yaptığı Türkiye'nin ilk hibrit roket motoru içeren sonda roketi ANADOLU-2, testlerde bin 850 metre irtifaya çıktı.

3 Van’da Çocuk Üniversitesi kuruldu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bölgede bir ilk olma özelliğiyle Çocuk Üniversitesi hayata geçirildi.

4 Bebeklerde gece beslenmeleri Prof. Dr. Nermin Tansuğ gece emzirmesinin faydalarını, zararlarını ve ne zaman kesilmesinin uygun olduğunu anlattı.

5 Metrobüste kusma tehdidi Metrobüste tartışan iki kadından biri karşısındakini, üzerine kusmakla tehdit etti.

6 Günün kitabı: Kadın Çirkinliğinin Tarihi Kadın olmanın dayanılmaz hafifliği mi, yoksa dayanılmaz ezikliği mi? İşte bu oldukça uzun bir sürecin hikayesi…