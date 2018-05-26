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Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

SP Lideri, Madımak Oteli'nde yaşananlara ilişkin "Ben katliam olarak görmüyorum. Pencereleri açmadıkları için insanlar öldü" dedi.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 08:33..
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Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına hız verdi.

Artı TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan SP Lideri; Madımak olayları hakkında, ittifak içerisinde olduğu CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

Yaşananların katliam olmadığını belirten Karamollaoğlu, içeride can verenlerin neden pencereleri açmadığını sorguladı.

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN..."

Temel Karamollaoğlu, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu VİDEO

SUNUCUNUN ŞAŞKINLIĞI

SP Lideri'nin bu sözleri sunucunun da şaşkınlığına neden oldu.

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

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