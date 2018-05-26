Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına hız verdi.

Artı TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan SP Lideri; Madımak olayları hakkında, ittifak içerisinde olduğu CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

Yaşananların katliam olmadığını belirten Karamollaoğlu, içeride can verenlerin neden pencereleri açmadığını sorguladı.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN..."

Temel Karamollaoğlu, "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu VİDEO

SUNUCUNUN ŞAŞKINLIĞI

SP Lideri'nin bu sözleri sunucunun da şaşkınlığına neden oldu.