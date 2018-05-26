Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 28 gün kaldı.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini oylayacak.

Bu süreçte yıllardır savunduğu ilkelerini kenara bırakarak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak yapan partiler zor bir süreç içerisinde girdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarının katliam olmadığını söyledi. SP Lideri, insanların pencereleri açmadıkları için öldüğünü ifade etti.

Temel Karamolloğlu'nun sözleri spikeri şaşırttı VİDEO

NE DİYOR BU BAKIŞI

Karamollaoğlu'nun Artı TV canlı yayınında söylediği bu sözler, spikerin de şaşkınlığına neden oldu.

Muhafazakar oyların bölünmesi için, muhalif medyada sürekli yayınlara konuk edilen Karamollaoğlu, bu sözleriyle pişmanlığa neden oldu.