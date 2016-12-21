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Temel kazasından 2 bin yıllık lahit çıktı

Kütahya’da, belediye hizmet binasının inşaat sahasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitlere rastlandı.

İHA | 21.12.2016 - 15:27
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Gaybiefendi Mahallesi’ndeki belediye yeni hizmet binasının inşaat sahasında lahitlere rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

KAZIDA 4-5 İNSANA AİT İSKELET BULUNDU

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 lahdin açığa çıktığını belirterek, "Mezarlarda yaptığımız incelemelerdeki ilk bulgulara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge büyük olasılıkla, antik dönemde nekropol alanı. Her bir mezarın içinde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bölgede başka mezarlar da çıkabilir" şeklinde konuştu.

Temel kazasından 2 bin yıllık lahit çıktı

Temel kazasından 2 bin yıllık lahit çıktı

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