Temel kazasından 2 bin yıllık lahit çıktı

Gaybiefendi Mahallesi’ndeki belediye yeni hizmet binasının inşaat sahasında lahitlere rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

KAZIDA 4-5 İNSANA AİT İSKELET BULUNDU

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 lahdin açığa çıktığını belirterek, "Mezarlarda yaptığımız incelemelerdeki ilk bulgulara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge büyük olasılıkla, antik dönemde nekropol alanı. Her bir mezarın içinde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bölgede başka mezarlar da çıkabilir" şeklinde konuştu.