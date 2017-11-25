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Temel kazı alanına atlayan adam öldü

Denizli'de 40 yaşındaki Tayfun Altundal, yaklaşık 15 metre yükseklikten temel kazı alanına atlayarak intihar etti.

DHA | 25.11.2017 - 21:56..
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Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tayfun Altundal, intihar etmek için geldiği inşaat alanında, istinat duvarının üzerine çıkıp, yaklaşık 15 metre yükseklikten kazı alanına atladı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Toprak zemine düşen Altundal, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Altundal'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Temel kazı alanına atlayan adam öldü

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