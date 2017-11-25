Temel kazı alanına atlayan adam öldü

Bundesliga'da nefesleri kesen ve tam 8 golün atıldığı derbide Borussia Dortmund ile Schalke 4-4 berabere kaldı.

Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için ev yapımı buharlı roketiyle uzaya çıkmak isteyen Mike Hughes'ın hayali suya düştü.

1 Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük Şarkıcı Levent Yüksel, uzun zaman sonra yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkide dikkat çeken ayrıntı ise sevgilisinin yaşı oldu.

2 ODTÜ'de LGBT eylemi ODTÜ'de öğrencilerin LGBT filmi izleyeceği sırada elektriklerin kesilmesi nedeniyle eylemler düzenlendi.

3 Emin Çölaşan'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar Hürriyet yazarına yüklenen Çölaşan; korkak, zavallı ve omurgasız bir tip dediği Özkök'ün, gazeteciliğin yüz karası olduğunu yazdı.

4 Almanlar Türkiye'nin milli tank çalışmalarından rahatsız Türkiye'nin mega projelerine açık bir şekilde engel olmaya çalışan Almanlar şimdi de milli tank projesi Altay için algı operasyonuna başladı

5 Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi hakkında Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

6 Beşiktaş Malatya'da 2 puan bıraktı Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı.