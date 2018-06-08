Korgeneral Temel, beraberinde askeri yetkililerle Kilis Valiliğince organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağı'na geldi.

Buradaki üs noktasında görevli askeri personel tarafından karşılanan Korgeneral Temel, bir süre sohbet ettiği Mehmetçik ile iftar saatini bekledi.

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti VİDEO

