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Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terörden arındırılan Burseya Dağı'nda askerlerle birlikte orucunu açtı.

AA | 08.06.2018 - 04:28..
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Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Korgeneral Temel, beraberinde askeri yetkililerle Kilis Valiliğince organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağı'na geldi.

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Buradaki üs noktasında görevli askeri personel tarafından karşılanan Korgeneral Temel, bir süre sohbet ettiği Mehmetçik ile iftar saatini bekledi.

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti



Ezanın okunmasının ardından Korgeneral İsmail Metin Temel ve askerler, Kilis Valiliği Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) kadın kursiyerlerince hazırlanan ev yemekleriyle oruç açtı.

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti VİDEO

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

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