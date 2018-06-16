Temele düşen otomobilin sürücüsü 5 saat sonra fark edildi

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Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı

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Sakarya'da ormanlık alanda patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek olayında bir kişi gözaltına alındı.

Aydın Kuşadası'nda park halindeki cipi çalan 4 kişi bıraktıkları izler ve kamera kayıtları sayesinde yakalandı.

Mısır-Uruguay maçı sonrası karşılaşmanın oyuncusu seçilen Mohamed El Shenawy, bira markası olduğu için Budweiser #ManoftheMatch ödülünü kabul etmedi.

Mısır kalecisi bira markası diye ödülü reddetti

Yunanistan'da yönetime el koyması için orduyu göreve çağıran aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Constantinos Barbarousis tutuklandı.

Başkentte kafedeki kapalı alanda sigara içmemeleri konusunda kendilerini uyaran garsonu ve olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük Safranbolu'da alt geçit inşaatına düşen ve ayağı kırılan sürücü Gökhan Çınar 5 saat sonra fark edildi ve hastaneye kaldırıldı.

1 İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına, yeni vize kategorisiyle yeniden başladı.

2 Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı İran ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası maçında, Tahran ekibinin galip gelirken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani maçı evinde forması ve pijamalarıyla takip etti.

3 Cüneyt Çakır tarihe geçti İran-Fas mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, iki Dünya Kupası'nda da düdük çalan ilk Türk hakemi oldu.

4 Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı nihayet son buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.

5 Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış Vali İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca'da yavru köpeğin ayakları ve kuyruğunun kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

6 'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi' CNN Türk'te ekrana gelen Türkiye'nin gündemi programında 24 Haziran seçimleri ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırı ele alındı.