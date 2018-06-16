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Temele düşen otomobilin sürücüsü 5 saat sonra fark edildi

Karabük Safranbolu'da alt geçit inşaatına düşen ve ayağı kırılan sürücü Gökhan Çınar 5 saat sonra fark edildi ve hastaneye kaldırıldı.

DHA | 16.06.2018 - 16:26..
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Gece 01.30 sıralarında Karabük-Bartın karayolu Kirkille mevkiinde Bartın yönüne giden Gökhan Çınar yönetimindeki 78 SN 928 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, alt geçit inşaatına düştü.

AYAPI KIRILDI, 5 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp, dik şekilde duran otomobilin sürücüsü Gökhan Çınar'ın ayağı kırıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp sürünerek yol kenarına çıkan Çınar, yaklaşık 5 saat sonra bölgedeki bir kişi tarafından fark edildi.  Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Çınar, tedaviye alındı.

Temele düşen otomobilin sürücüsü 5 saat sonra fark edildi



Temele düşen otomobilin sürücüsü 5 saat sonra fark edildi



Temele düşen otomobilin sürücüsü 5 saat sonra fark edildi



Temele düşen otomobilin sürücüsü 5 saat sonra fark edildi






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