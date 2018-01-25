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'Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir'

Çeşitli ülkelerden bilim insanları, hava kirliliğinin temizlenmesi halinde sera etkisinin artacağı ve küresel ısınmaya neden olacağı hakkında fikir birliğine vardı.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 09:19..
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İngiltere, ABD, Norveç ve Almanya’dan bir grup bilimci, yeryüzündeki havanın bazı kirletici maddelerden temizlenmesinin küresel ısınmaya yol açabileceği sonucuna vardı.

TAHMİNİ İKLİM MODELLERİ ÇIKARILDI

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında uzmanlar, sülfatların ve kurumun oluşturduğu aerosollerden arındırılmış hava ortamında meydana gelebilecek iklim değişiklikleriyle ilgili birkaç farklı modelleme yaptı.

SERA ETKİSİ

Çalışmanın sonunda, atmosferde şu anda bulunan karbondioksit seviyesinden ötürü kirletici maddelerden temizlenmiş havadaki sera etkisinin güçleneceği, ortalama hava sıcaklığının ise 0.5 ile 1.1 derece arasında artacağı anlaşıldı.

Çalışmaya ilişkin raporda, aerosollerin Güneş’in yaydığı radyasyonunun bir parçasını içine emen koruyucu bariyer görevi yaptıkları, temiz hava ortamında bu ‘kalkandan’ yoksun kalacak olan Dünya’nın eskisine göre daha hızlı ısınacağı, daha uzun süreli kuraklığa ve sellere neden olacağı ifade edildi.

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