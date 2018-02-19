Temizlik malzemeleri ciğerleri etkiliyor

Norveç Bergen Üniversitesi'nde 6 bin kişi üzerinde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre kadınların erkeklere göre daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.

KADINLARDA BU ORAN DAHA FAZLA

Temizleme ürünlerinde bulunan kimyasallar, direkt olarak onu kullanan kişileri etkiliyor. Kadınlar da erkeklere göre daha fazla temizlik yaptığı için bu oran kadınlarda daha fazla.

TEMİZLİK MALZEMELERİ AKCİĞERİ ETKİLİYOR

Araştırmada yer alan yetkililer, temizlikte kullanılan kimyasalların akciğerleri etkilediğini bu yüzden de maddeler kullanıldığında odanın güzelce havalandırılması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra malzemelerin sprey olarak değil, sıvı olarak kullanılması gerektiği de belirtildi.

Prof. Cecile Svanes, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Bu tür kimyasalların günbegün hatta yıllardan yıllara akciğerlerini etkiliediğini belirledik." diye konuştu.