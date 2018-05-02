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Temizlik görevlileri çöpte yeni doğmuş bebek buldu

İstanbul'da çöp toplayan temizlik görevlileri, çantada yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Sağlık kontrolünden geçen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İHA | 02.05.2018 - 11:39..
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Oruç Reis Mahallesi’nde çöp toplayan Esenler Belediyesine bağlı temizlik görevlileri, bir çantadan bebek ağlama sesi geldiğini duydu.Ses üzerine yerdeki çantayı açan çöpçüler, yeni doğduğu tahmin edilen bir kız bebekle karşılaştı.

Bir anlık şaşkınlıklarının ardından temizlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili araştırmaya başlattı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen minik kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Temizlik görevlileri çöpte yeni doğmuş bebek buldu

"AĞLAMASA ÇÖPE ATABİLİRDİK"

Bebeği bulan Esenler Belediyesi temizlik görevlisi İslam Özkaya, "Sabah 06,30 civarında çöp toplamaya çıktık. Sokağa girince bir çanta olduğunu gördüm. Yanına yaklaştığımızda bebek sesini duydum. Dikkatli şekilde çantanın ağzını açtığımda bir bebeğin olduğunu gördüm. Üşümemesi için üzerimizdeki montu çıkarıp çocuğu sardık. Polisi ve ambulansı aradık. Görevlilere teslim ettik. Allah korusun eğer ağlama sesi olmasa belki de alıp çöpe atmış olacaktık." ifadelerini kullandı.

Temizlik görevlileri çöpte yeni doğmuş bebek buldu


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