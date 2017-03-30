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Temizlik görevlisi 50 öğrenciye tacizden tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Köyü İlköğretim Okulu'nda 50 kız öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla temizlik görevlisi tutuklandı

30.03.2017 - 23:02
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Derik İlçesi'ne bağlı Göktaş Köyü'ndeki ilköğretim okulunda eğitim gören bir kız çocuğu, ailesine, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası M.Ş.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile de durumu okul yönetimine bildirdi. Rehber öğretmenin diğer öğrencilerle yaptığı görüşmede, M.Ş.Y.'nin çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olayın Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde okulda eğitim gören bütün öğrencilerin ifadesi alındı. Öğrencilerden 50'si, değişik zamanlarda M.Ş.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi.

Gözaltına alınan M.Ş.Y., 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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