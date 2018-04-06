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Temizlik görevlisinin intikamı kamerada

Antalya’da bir temizlik işçisi, konteyner yerine kaldırıma bırakılan çöplere sinirlenerek iş yerinin açık olan kapısından içeri bıraktı.

İHA | 06.04.2018 - 14:30..
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Manavgat'ta bir iş yerinin çalışanları, akşam kaldırıma bıraktıkları çöpleri sabah iş yerinin içerisinde görünce şok oldu.

Olayın son günlerde sık sık tekrarlandığını belirten iş yeri sahibi, sadece işlerinin yoğun olduğu günlerde kaldırıma çöp bıraktıklarını, diğer zamanlarda biraz ileride bulunan çöp konteynerine götürdüklerini söyledi.

Güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıkan olay şaşkına çevirdi. Görüntülerde temizlik işçisinin, iş yerinin açık olan kapısından çöpleri içeri attığı görülüyor.

Temizlik görevlisinin intikamı VİDEO

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