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Temizlik işçileri çöpten çıkan kitaplarla kütüphane kurdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinin temizlik işçileri çöpte buldukları kitaplarla herkesin faydalanabileceği bir kütüphane kurdular.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 10:05..
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Ankara'da işçiler herkese örnek olabilecek bir projeye imza attılar. Hergün temzilik yaptıkları ilçede, insanların okumadığı kitapları çöpten toplayarak kütüphane kurdular.

4 BİN 200 KİTAP TOPLADILAR

İnsanların kitapları çöpe atması aynı zamanda kitaba verdikleri önemden ileri geliyor. İşçiler bunu fırsata çevirdi ve bir kültür hizmetine imza attılar. Gerekli bakımlarını yaptıkları kitapları bir araya getiren işçiler, böylece herkesin gelip kitap okuyabileceği nezih bir ortam yarattılar. Bugüne kadar 4 bin 200 kitap toplayan işçiler, boş zamanlarında kitap okuyorlar.

İşçilerin bir sonraki hedefi ise, topladıkları kitapları köy okullarına göndermek.

Temizlik işçileri çöpten çıkan kitaplarla kütüphane kurdu

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