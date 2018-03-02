Temizlik işçisi çöpten koleksiyon yaptı

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 10 yıldır çalışan evli, 2 çocuk babası 52 yaşındaki Murat Ağzıtemiz çalıştığı süre boyunca çöpten bulduğu çeşitli eşyaları biriktirdi.

Ağzıtemiz'in çöpten çıkardığı paralar, pul, tespih, çakmak, düğün davetiyesi, televizyon, tablo, fotoğraf makinesi gibi çeşitli eşyalar koleksiyonda yer aldı.





ÇÖPTEN ÇIKAN 7 ASIRLIK OSMANLI PARASI

Ağzıtemiz'in çöpte bulduğu eşyalar içinde 1300'lü yıllara ait Osmanlı paraları ve çeşitli yıllarda basımı yapılan Türk liraları da yer aldı. Biriktirdikleri arasında eski kilim ve antika eşyalar da bulunuyor.

20 SENEDİR BİRİKTİRİYOR

Temizlik işçisi Ağzıtemiz, "Aslında bu işe 20 sene önce başladım. Kırtasiye dükkanım vardı. Bu işi merak ettim. Paraları topladım. Daha sonra temizliğe girdiğimde arkadaşlarla birlikte bu işi devam ettirdim. Çöpten kağıt paralar, madeni paralar, çakmaklar buldum. Biriktirdiğim bütün eşyaları çöpten buldum." dedi.





Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da temizlik işçisi Ağzıtemiz'i ziyaret ederek çalışması için tebrik etti. Başkan Aydın, "Arkadaşımızı bu güzel çalışmasından dolayı kutluyorum." dedi.



