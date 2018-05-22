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Temizlik yapan kadın 40 bin lirayı çöpe attı

Kırıkkale'de bir kadının evde temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla çöpe attığı 40 bin 600 lira, polis ekipleri tarafından bulundu.

AA | 22.05.2018 - 10:59..
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Mehtap Yumuş, evde temizlik yaptığı sırada yastık altındaki parayı poşete koydu.

PARALARI ÇÖPE ATTI

Yumuş, temizliğin ardından dalgınlıkla 40 bin 600 lira bulunan poşeti çöpe attı.

Bir süre sonra durumu fark eden ancak çöp poşetinin yerinde olmadığını gören ev hanımı, polise haber verdi.

Temizlik yapan kadın 40 bin lirayı çöpe attı

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, iki kişinin para dolu poşeti aldığını tespit etti.

Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların Kaletepe Mahallesi'nde ikamet ettiği eve operasyon düzenledi.

40 BİN 600 LİRA

Evde yapılan aramada, 40 bin 600 lira poşet içerisinde bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Emniyete gelerek parayı teslim alan ev hanımı Mehtap Yumuş'un eşi Deniz Yumuş, polis ekiplerine teşekkür etti.

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