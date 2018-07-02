Temmuz ayında kayak keyfi

Muş’un Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiine gezmeye çıkan vatandaşlar, burada hem doğanın tadını çıkarıyor hem de kayak yapıyor. Kış aylarında kar kalınlığının 7-8 metreye ulaştığı Kurtik Dağı bölgesine gezmeye çıkan kayakseverler, o ayları aratmıyorlar.

''KAYAKÇILARIMIZ DOLAR HARCIYARAK KAYAK YAPIYOR''

Muş’ta temmuz ayında kayak yapıldığını, kayakseverlerin kar bulamadıkları için dolar harcayarak yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen bir vatandaş; "Biz ocak ayının sonlarında Erzurum’a kayak için gitmiştik. Kar olmadığından dolayı suni karın üzerinde kayak yapıyorduk. Burada kışın yer yer 5-6 metre kar olmasına rağmen, Muş merkeze karayolu ile 12 kilometre, Muş merkeze dikine yaklaşık olarak 4 kilometrede bulunan bir ortamda kayak tesisi yok.'' dedi.

KAYAK MERKEZİ YAPILMASINI İSTİYORLAR

Muş'ta kayak tesisi olmadığı için bu doğal zenginliklerden yararlanılamadığını söyleyen bir vatandaş, ''Bizim burada 5-6 metre karın bulunduğu bir ortamda kayak tesisinin bulunmaması, kayakçılarımızın yurt dışına dolar karşılığında gidip antrenman yapması, hem ülke için bir kayıp hem de şehrimiz için bir kayıp. Bu ortamın Muş’a, Muş gençliğine, Türkiye gençliğine kazandırılmasını istiyoruz. Türkiye Kayak Federasyonundan buraya acilen kayak tesisi, kayak pisti yapılmasını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.