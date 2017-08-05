Temmuzda elektrik tüketiminde rekor

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay Türkiye'de elektrik tüketimi ve üretiminde üst üste yaşanan rekorlarda aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Temmuzda, ilk tüketim rekoru 928 milyon 136 bin kilovatsaatle 3 Temmuz'da görülürken, ay içerisinde beş kez daha günlük tüketim rekoru kırıldı. Tüm zamanların en yüksek tüketimi, 969 milyon 673 bin kilovatsaatle 26 Temmuz'da yaşandı.

YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ

Söz konusu ayda, Türkiye'nin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 milyar 775 milyon 417 bin kilovatsaate ulaştı. Geçen yılın aynı ayında, 24 milyar 369 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik tüketilmişti.

ÜRETİM DE YÜKSELDİ

Bu ay içerisinde, günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik üretimi de yaşandı. 26 Temmuz'da, yaşanan 969 milyon 673 bin kilovatsaatlik tüketim rekorunu karşılayabilecek şekilde 968 milyon 779 bin kilovatsaat elektrik üretilerek, en yüksek seviye görüldü.

Bu arada, temmuz ayında toplam elektrik üretimi 27 milyar 752 milyon 285 bin kilovatsaate ulaşırken, bunun yüzde 40,2'si doğalgaz santrallerinden elde edildi.

Geçen ayki üretimin yüzde 17,7'si ithal kömür, yüzde 17'si hidroelektrik ve yüzde 15,4'ü yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimindeki geçen ayki payı yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşirken, üretimin kalan yüzde 2,6'lık kısmı güneş, jeotermal, fuel oil ve biyokütle tesislerinden karşılandı.