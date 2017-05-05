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Temmuz’da emekli maaşları değişiyor

Şimdiden zam için ipuçları gelmeye başladı. 2 bin lira maaşı olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisine şimdiden 114 liralık artış oluştu.

05.05.2017 - 09:37
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Temmuz’da emekli maaşları değişiyor

11.5 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri, zam oranı için ipuçlarını verdi.

ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANLARI

Şimdiden memur emeklisine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.71'lik enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 5.71'lik zam ortaya çıktı. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da düşecek.

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA

Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Temmuz zammını da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bunun 4 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.71 çıktı. 2 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle kesin zam oranı ortaya çıkacak.

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