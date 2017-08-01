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Temmuzda en çok İzmir'de konut arandı

Yapılan araştırmalara göre en çok konut aranan il İzmir oldu.

01.08.2017 - 09:44
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Milliyetemlak.com temmuz ayı verilerine göre, en çok gayrimenkul aranan il İzmir oldu.

Temmuzda en çok İzmir'de konut arandı

İZMİR İLK SIRADA

Şirketin açıklamasına göre, temmuzda, gayrimenkulün en çok arandığı iller İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin şeklinde sıralandı. İzmir ile ilgili aramalar hazirana göre yüzde 15 artarken, daha çok kiralık konut aramaları öne çıktı.

Temmuzda en çok İzmir'de konut arandı

İSTANBUL'DA 'METROYA YAKINLIK' ARANIYOR

Avrupa yakasındaki aramalarla öne çıkan İstanbul'da ise en çok aranan detay "metroya yakınlık" oldu. Tüm şehirlerde ki aramalarda "havaalanına yakınlık", "otopark" ve "acil" gibi özelliklerin ön planda olduğu gözlendi.

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