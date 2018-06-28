Temmuzda LGS yerleştirmeleri ilan edilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz NTV'de eğitim gündemine dair soruları yanıtladı. İsmet Yılmaz, sınava 971 bin 657 kişinin girdiğini ve 18 öğrencinin tüm soruları doğru cevapladığını söyledi.

"SORULARIN DAĞILIMI EŞİT DÜZEYDE"

Bakan İsmet Yılmaz, "LGS Matematik sınavında sorular müfredatla ilişkilendirilerek soruldu. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. 2014 yılında ilk yapılan TEOG'da 10 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı. TEOG ve yeni sınav sistemini karşılaştırmak doğru olmaz. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Okullar arasında çok büyük fark yok." dedi.

ÖZEL OKUL UYARISI

Bakan İsmet Yılmaz, "Özel okula kesin yaptıranlar listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranların diğer liselere kayıt yaptırmak isterlerse listemiz dahilinde kalacak.

Yerleştirme sürecinde hiçbir karışıklık olmayacak. Öğrenciler tercihlerde 5 tercihin hepsini yapmak zorunda değil. Öğrenciler kendi kayıt alanında daha avantajlı olacak. Kendi kayıt alanlarında tüm okul türleri olacak." şeklinde konuştu.

KONTENJANLAR 2 TEMMUZ'DA

Bakan Yılmaz, "Sınav sorularının tamamı müfredatta var. Yerleştirme kaygı göremiyoruz. Yüzde 10'unu sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Okulların kontenjanlarını 2 Temmuz'da açıklayacağız. Özel okula kayıt yaptıran öğrenci sistemden düşecek. Özel okula kesin yaptıranlar listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranların diğer liselere kayıt yaptırmak isterlerse listemiz dahilinde kalacak." ifadelerini kullandı.

TERCİHLER ZORUNLU OLACAK

İsmet Yılmaz, "Yerleştirme sürecinde hiçbir karışıklık olmayacak. Öğrenciler tercihlerde 5 tercihin hepsini yapmak zorunda değil. Öğrenciler kendi kayıt alanında daha avantajlı olacak. Kendi kayıt alanlarında tüm okul türleri olacak. (Liseye Geçişte Yeni Sistem) Sistem yeni değil, anaokulu ve ilkokullarda uygulanıyor. 30 Temmuz'da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek." şeklinde konuştu.

"SINAV SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Yılmaz, "Türk eğitim sistemi ile negatif sözler söyleyenin eğitimle alakası yok. Eğitimde muhalefet olmaz. Yerleştirmede kaygılar var diyorlardı, hiçbir kaygı yok. 120 bini sınav sonuçlara göre yerleştireceğiz. En yüksekten başlayarak yerleştireceğiz. 500 puan alanlar istedikleri okula girebilecek. Burada bir kaygı var mı? Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranlar listemizde olacak. Herhangi bir okulu kazandıysa, özel okula gitmek istemezse kazandığı okula gidebilecek. Burada bir karışıklık var mı? Öğrencilerin kayıt alanları içinde tüm okul türleri bulunacak. Adres ile kayırt sistemi yeni değil ki, anaokullar ve ilkokullarda uygulanıyor." diye konuştu.





"BÜTÜN OKULLARI SINAVSIZ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

"13 Temmuz'da son kayıtları alacağız. 30 Temmuz'da yerleştirmeleri ilan edeceğiz. Boş kontenjanları orada belirleyeceğiz. Şu andaki sınav kaygısını yüzde 10'a düşürdük. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek. Her yapılandan yeni bir tecrübe kazanacağız. Bizim istediğimiz bir basamak sistemi oluşturmak. Dershane sistemi ortadan kalktı. Daha çok okuyan, daha çok düşünen bu sınavlarda başarılı olacak."

"TEOG'DAKİ BAŞARIYI KATLADIK"

İsmet Yılmaz, "TEOG'da 10 öğrenci birinci oldu. Şimdi onu katlamışız. TEOG'la bunu karşılamamak lazım. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Ankara'dan Gaziantep'ten ve daha birçok farklı ilden öğrencimiz birinci oldu. Çoğu devlet okulundan. Okullar arasında çok fark yok. Öğrencilerimizi sınavlarda başarıya ulaştırma yeterliliğine okullarımız sahipti diye düşünüyorum. 2 Temmuz'da kontenjanları ilan edeceğiz. 2-13 Temmuz arası yerleştirme için tercihleri alacağız. Sınavın soruları kesinlikle müfredatta var. Kimse müfredatta yok demedi. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir."