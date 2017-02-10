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Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 'vize yasağı'nın askıya alınmasını, yasalara uygun buldu.

10.02.2017 - 09:14
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Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın, yedi ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamalarının yeniden yürürlüğe konması, San Francisco'daki Federal Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Kararın oy birliği ile alındığı öğrenildi. Reuters'a göre Temyiz Mahkemesi, ABD hükümetinin, yedi ülkeye uygulanan yasağı meşru kılacak hiçbir ulusal güvenlik kanıtı sunmadığına hükmetti.

Alt mahkeme, geçen hafta Başkan Trump'ın yedi ülke vatandaşlarına seyahat yasağı koyduğu kararnamesini geçici olarak durdurmuştu.

TRUMP: MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ

Donald Trump, kararın ardından Twitter'da yazdığı mesajında, "Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede!" yazdı.

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

CLİNTON'DAN SKORLU GÖNDERME

Donald Trump'ın seçimde ağır bir hezimete uğrattığı Hillary Clinton, sosyal medya hesabından 3-0 yazarak Trump'a göndermede bulundu.

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

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