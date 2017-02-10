Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

İstanbul'da metro, tramvay ve metrobüs hatları üzerindeki tamamlanan ve inşaat halindeki duraklar bölgedeki emlak fiyatlarını artırdı.

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Eto'o: Dünyanın her yerinde terör var

Terörün dünyanın her yerinde olduğunu söyleyen Samuel Eto'o, ''Türkiye için tehlikeli diyorlardı. Ben bunları anlamıyorum'' şeklinde konuştu