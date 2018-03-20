Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda psikolojik sorunları olan İran'lı M.T. çırılçıplak meydanda dolaştı. Çevredekiler tarafından dövülen genç ölümden döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri 'Afrin bugün daha huzurlu' mesajı ile Afrin şehir merkezinden yeni görüntüler paylaştı.

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Yusuf Yazıcı: Burak abi beni kendime getirdi

Yeni Malatyaspor maçında 2 gol atarak moral depolayan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın kendisine çok yardımcı olduğunu ve eski performansına döneceğini söyledi.