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Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde, ocakta unutulan tencerenin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İHA | 20.03.2018 - 21:55..
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Tufanpaşa Mahallesi Avan Sokak’ta bulunan evde Fatma Kılıç, mutfakta yemek yaptığı tencereyi ocağın üzerine koyarak pişirmeye bıraktı.

MUTFAKTAKİ YANGIN BÜYÜDÜ

Kılıç ocakta altı yanan tencereyi unutunca evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi nedeniyle evden çıkan Kılıç hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı VİDEO

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içindeki yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşarken gaz maskesi ve oksijen tüpüyle yangına müdahale ettiler.

Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

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