Tufanpaşa Mahallesi Avan Sokak’ta bulunan evde Fatma Kılıç, mutfakta yemek yaptığı tencereyi ocağın üzerine koyarak pişirmeye bıraktı.
MUTFAKTAKİ YANGIN BÜYÜDÜ
Kılıç ocakta altı yanan tencereyi unutunca evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi nedeniyle evden çıkan Kılıç hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı VİDEO
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içindeki yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşarken gaz maskesi ve oksijen tüpüyle yangına müdahale ettiler.