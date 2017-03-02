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Tendürek Dağı’nda operasyon: 15 mağara imha edildi

Ağrı’nın Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonlarında 15 mağara imha edildi.

02.03.2017 - 20:56
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Tendürek Dağı’nda operasyon: 15 mağara imha edildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tendürek Dağı bölgesinde icra edilen geniş çaplı operasyonlar kapsamında uçar birlik harekatı marifetiyle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat ve Komando birlikleri ile bölge ayrıntılı olarak aranmıştır.

57 ADET BÜYÜK TÜP ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 mağara imha edilerek kullanılmaz hale getirilirken, uzunluğu 60 metrenin üzerinde olan 2 adet özel hazırlanmış, bölmeli mağara içerisinde 57 adet büyük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemesi, yemek pişirme malzemeleri, mekap ayakkabılar, battaniyeler, brandalar ve piller ele geçirilmiştir" denildi.

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