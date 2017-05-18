Tendürek Dağı'nda PKK'ya büyük darbe

Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri (JÖH), kış aylarından beri terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında yer alan 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı başta olmak üzere bölge genelinde başlattığı operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

Havadan helikopterler ve insansız hava aracı (İHA), karadan da zırhlı araç desteğinde yürütülen operasyonlarda, teröristlere göz açtırmayan jandarma, örgüte bahar aylarında da ağır darbe indirdi.

72 OPERASYON YAPILDI, 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik, son 2 ayda Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik 72 operasyon yaptı. Operasyonlarda, 2'si sağ, 9'u ölü 11 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, aynı süreçte söz konusu dağda bulunan sığınaklarda terör örgütüne ait 21 el yapımı patlayıcı (EYP), 720 kilogram amonyum nitrat, 20 gram C4 plastik patlayıcı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 120 mermi ve 4 şarjör ele geçirdi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca operasyonlarda bomba yapımında kullanılan 17 büyük tüp, 7 küçük tüp, 5 akü, 190 metre elektrik kablosu, 785 torpil, 55 dolu çakmak gazının yanı sıra yine örgüt mensuplarına ait 5 çadır, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşam malzemeleri elde etti.

İŞTE YAPILAN OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR