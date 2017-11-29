Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyon

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando timlerince Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında yer alan Tendürek Dağı'nda 26 Kasım Pazar günü örgüte yönelik operasyon başlatıldı.

Kırsal bölgede ve karla kaplı zorlu arazi şartlarında "Atak" helikopteri ve fırtına obüsleri desteğinde 3 gün boyunca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü mensuplarının barınabileceği değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklar imha edildi.

AA

OPERASYONLAR SÜRECEK

Jandarmanın Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı başta olmak üzere sorumlu olduğu bölgelerde, ağır kış şartlarına bağlı kalmaksızın operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

AA

AA

AA