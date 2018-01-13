Tenisçi Petkoviç'ten maç arasında dans şovu

Avustralya Açık'ta 30 yaşındaki Alman andrea Petkovic ve 20 yaşındaki İsviçreli Belianda Bencic karşılaşması vardı. Yağmur yağmaya başlayınca maça ara verildi. Sahada aranın bitmesini bekleyen teniscilerden Petkovic, dans etmeye başladı. İzleyenlerin de eğlendiği o anlarda rakibi Bencic, pek mutlu görünmese de eğlenceye katıldı.

Tenisçi Petkoviç yağmur arasını dans ederek değerlendirdi VİDEO

DANSIN DA MAÇIN DA GALİBİ

Öte yandan ilk seti 6-3 Petkoviç, ikinci seti 6-4 Bendic aldı. Tie-break setini 10-4 alan Petkoviç maçın galibi oldu.