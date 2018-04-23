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Tenorlar büyüledi

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İHA | 23.04.2018 - 11:58..
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Üç Tenor adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı, Aykut Çınar ile birlikte aynı sahneyi paylaşan Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu ve Umut Işığı Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi unutulmaz bir konsere imza atarak Mersinlileri kendisine hayran bıraktı.

KAPALI GİŞE YAPTI

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser, Kültür Merkezi’inde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirilen konserde, napolitenler ve sevilen klasik opera eserlerinden seçme aryaların yanı sıra türkülere de yer verildi.

Tenorlar büyüledi

SEVİLEN PARÇALAR SESLENDİRİLDİ

Konserin finalinde 'Üç Tenor’a eşlik eden çocuk koroları, Çökertme türküsü ve İtalyan besteci Luigi Denza’nın sevilen şarkılarından Funicula Funicula eserini birlikte seslendirdi. Ünlü tenor Bülent Bezdüz’ün de sahneye davet edilmesi ve Cumhuriyet marşlarıyla salonda bayram havası estirildi.

Hayranlık uyandıran yetenekleriyle usta opera sanatçılarına eşlik eden çocuk koroları, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tenorlar büyüledi

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