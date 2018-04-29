Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki okul kardeş oldu

İstanbul'da bulunan Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin okulu arasındaki kardeşlik protokolü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen El Bireh Lisesi'nin Ramallah'taki binasında imzalandı.
GENİŞ KATILIM OLDU
İmza törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın , Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Basri Salih, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz katıldı.