Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki okul kardeş oldu

Erdoğan Abdullah Gül'ün adaylık konusuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

5

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo'nun yaptığı görüşmenin ardından, Menbiç'te işbirliği için iki bakanın mutabık kaldığını açıkladı.