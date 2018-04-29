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Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki okul kardeş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde yer alan El Bireh Türk Kız Lisesi ile kardeş okul oldu.

AA | 29.04.2018 - 14:34..
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İstanbul'da bulunan Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin okulu arasındaki kardeşlik protokolü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen El Bireh Lisesi'nin Ramallah'taki binasında imzalandı.

Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki okul kardeş oldu

GENİŞ KATILIM OLDU

İmza törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın , Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Basri Salih, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz  katıldı.

Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki okul kardeş oldu


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