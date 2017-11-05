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TEOG kalktı: İsteğe bağlı sınav

TEOG'un yerine mahalli yerleştirme sınavı geldi. Robert Koleji gibi okullar için ise 8. sınıfta isteğe bağlı sınav yapılacak.

05.11.2017 - 12:25
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TEOG kalktı: İsteğe bağlı sınav

TEOG kalktı: İsteğe bağlı sınav

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 10'UNA YÖNELİK İSTEĞE BAĞLI SINAV

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un kalkmasıyla birlikte öğrencilerin yüzde 90'ının adreslerine yakın okullara yerleştirileceğini açıkladı. Bakan, kalan yüzde 10 için de isteğe bağlı olarak 8. sınıfta girecekleri bir sınav sistemi hazırlandığını duyurdu.

Bu sınavla Galatasaray Lisesi, Robert Koleji gibi özel okullara yerleştirme yapılacak. Bakan'ın açıklamalarından isteğe bağlı sınavın ayrıntıları:

SINAVLA ALIM YAPACAK LİSELER MAYIS AYINDA AÇIKLANACAK

-Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık, isteğe bağlı. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız

TEOG yerine yeni sistem İZLE

SINAVI BAKANLIK HAZIRLAYACAK

-Sınav yerelde yapılacak ama bütün sorular merkezden Bakanlığımızca hazırlanacak. Sınav sonuçlarını da kısa süre içerisinde yani Haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz.

Yabancı eğitim kurumları isterlerse kendi sınavlarıyla, isterlerse MEB'in merkezi sınav sonuçlarıyla öğrenci kaydı yapabilecek.

İŞTE SINAVIN İÇERİĞİ

Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak.

Sınav temel dersleri içerecek.

Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek.

Sınavı 8'nci sınıf müfredatı olmak üzere 6. 7. ve 8. sınıf ders müfredatına ve müfredatla amaçladığımız kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız.

5 TERCİH HAKKI

-Bir de bu sınava girenler için de beş tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler, gerekse de adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz.

ÖRNEK SORULAR YAYINLANACAK

-Örnek soruları yayınlayacağız. 8'inci sınıf ağırlıkta olmak üzere, 6, 7 ve 8'inci sınıftaki ders kitaplarının müfredatı ve kazanımları çerçevesinde, hepsini öğrencilerimize soracağız. Biz 6, 7 ve 8, hangi müfredatla öğrencilerimize ne veriyorsak hepsini bir şekilde ölçeceğiz.

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