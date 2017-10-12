TEOG sınavının yerini MİS alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılması kararlaştırılan ortaokullarda uygulanan TEOG sınavının yerini alacak olan yeni sınav sistemiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

HAZIRLIK TALİMATLARI VERİLDİ

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'merkezi sınav olmasın' talimatıyla birlikte MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı göndererek 5. sınıflarda uygulanacak yeni sisteme ilişkin hazırlık talimatlarını belirtti. Gönderilen genelgede 2017 yılında ilk kez uygulanacak sınavın adı 'Milli İzleme Sınavı (MİS)' olarak yer aldı.

TEST VE AÇIK UÇLU SORULAR BİR ARADA

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi ile gerçekleştirilecek olan sınav 5. sınıflarda Aralık ayında uygulamaya geçirilecek. Çoğunluğunu test sorularının oluşturucağı sınavda açık uçlu sorularda yer alacak. Böylece çocukların değerlendirilmesi sağlanacak.

Sınavda Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri yer alırken, MEB pilot illere ilk dönem sonuna kadar yetiştirilmesi gereken konuları da bildirdi.

YİRMİ DÖRT ŞEHİRDE DENENECEK

Sistemin ilk olarak pilot uygulama için seçilen 24 şehirde denenmesine karar verildi. Bakanlık tarafından belirlenen iller listesinde, Aydın, Bursa, Erzurum, Mardin, Mersin, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon’un da yer aldığı 15 büyükşehir bulunuyor.