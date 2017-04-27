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TEOG soru ve cevapları yayınlandı

MEB tarafından gerçekleştirilen 2. dönem TEOG sınavı bugün tamamlandı.

27.04.2017 - 14:20
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  2. Eğitim

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Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan 2017 2. dönem TEOG sınavının ilk oturumu dün gerçekleştirildi. 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavın ikinci oturumu bugün tamamlandı.

Sınava katılan öğrenciler, TEOG soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. İşte MEB tarafından yayınlanan TEOG soru ve cevapları...

TEOG SORU VE CEVAPLARI

Sonuçları liseye geçiş için kullanılacak olan TEOG sınavının ikinci oturumu bugün tamamlandı. Türkiye genelinde 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili dün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 8. sınıflara yönelik 2. dönem TEOG merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanağı duyurulmuştu. Saat 14:00'dan itibaren de EBA üzerinden TEOG soru ve cevapları yayınlandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak. Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak" denilmişti.

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