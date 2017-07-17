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TEOG'da 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor

En az 2 puanlayıcının açık uçlu soruları değerlendireceği sınavda, puanlayıcı değerlendireceği sorunun hangi öğrencinin olduğunu bilmeyecek.

17.07.2017 - 15:22
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),  öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatıyor. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.

AÇIK UÇLU SORU SORMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık uçlu soru sormak için çalışmalara başladı.

TEOG'da 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor

Uygulamayla öğrencilerin yeni müfredat süreci ile uyumlu bir biçimde analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

EN FAZLA 6 İLA 8 ARASINDA AÇIK UÇLU SORU

TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.

Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmezken, Bakanlık tarafından öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, bildiklerini yazıya dökme konusunda sorun yaşamayacakları ve yorum içermeyen sorular hazırlamak için çalışma yürütülüyor.

En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.

İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. TEOG puanları açıklandığında, öğrencilere soruların imajları doğru cevaplar ile sunulacak.

KURSLARDA ALIŞTIRMA YAPILACAK

Bakanlık tarafından iki yıl önce başlayan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla, 8. sınıf öğrencilerine ortak sınavlara daha etkin hazırlanabilme imkanı sunulurken, aileler de masraftan kurtuldu.

MEB, öğrencileri TEOG'daki açık uçlu sorulara hazırlamak amacıyla destekleme ve yetiştirme kurslarında sunulan, kazanım kavrama testlerinde açık uçlu soru yöneltecek.

Kazanım kavrama testlerindeki açık uçlu sorularla öğrenciler, TEOG sınavındaki yeni uygulama için "tatbikat" yapmış olacak.

TEOG'da 'açık uçlu' soru dönemi başlıyor

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Türkiye'de öğrencilerin gelişimlerini ve okul bazlı başarılarını ölçecek, PISA ile TIMSS'e rakip olacak "Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi"nde de öğrenciler anketlerde ve sınavlarda açık uçlu soruları cevaplayarak yeni sisteme alışmış olacak.

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