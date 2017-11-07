Teokrasi nedir

Dini kurallar gereğince devletin otoritesi sağlanır. Hukuk da aynı şekilde dinin getirdiği kurallar gereğince uygulanmaktadır. Devletin başında bulunan kişi dini liderlerden birisi olabilir.

Ruhban sınıfı olarak devlet işlerinin görüşülmesi ve halledilmesi sağlanmaktadır. Toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre ikincil konumdadır.

TEOKRASİ İLE YÖNETİLEN ÜLKELER

Teokratik yönetim biçimini temsil eden en iyi örnek Vatikan’dır. Günümüzde teokrasi ile yönetilmekte olan ülkeler; İran, Vatikan, Suudi Arabistan, Yemen, Moritanya ve Sudan’dır.

Teokrasi ile yönetilen ülkelerde cumhuriyet ve demokrasiden izler bulunmaz. Yönetim biçimi daha çok dini liderler tarafından ailenin diğer fertlerine kalmaktadır.

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIK YÖNETİMİNDEDİR

Suudi Arabistan krallık ile yönetilerek babadan oğula geçen bir sistemin sahibidir. Diğer ülkelerde dine yer verilir ama farklı bir şekilde yönetimde ağırlık göstermektedir.