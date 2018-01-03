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Teoman: Birçok şeye ilgimi yitirdim

ŞarkıcıTeoman, artık bir hedefinin olmadığını ve bunun da hayatını sıkıcı hale getirdiğini ifade etti.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 07:58..
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Teoman: Birçok şeye ilgimi yitirdim

Gece gezmelerinde farklı farklı kadınlarla sık sık görüntülenen Teoman, hedefinin olmadığını bunun da hayatını sıkıcı hale getirdiğini söyledi.

SANAT ARTIK KUTSAL GELMİYOR

50 yaşındaki rock yıldız, artık sanatı kutsal görmediğini vurgulayarak birçok şeye ilgisini yitirdiğini dile getirdi.

"ARTIK AĞZIMIN SUYU AKMIYOR"

Artık filmlerin de romanların da kendisini heyecanlandırmadığını söyleyen Teoman, "Birçok şeye ilgimi yitirdim. Mesela; ağzımın suyu akarak seyrettiğim çok az film var. Yeni çıkan romanlar da beni heyecanlandırmıyor. Zaten artık kırk yılda bir roman okuyorum. Hedefim yok, bu da hayatı sıkıcı hale getiriyor" diye konuştu.

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