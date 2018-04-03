Teoman'ın hayatına dair ilham veren tüm anıları: Fasa Fiso

Teoman, renkli müzik kimliğinin yanında bir de yazarlığa soyundu. “Söz ve Müzik Teoman” ve “İnsanlık Halleri”nden sonra, onu, şimdi de “Faso Fiso”da okuyacağız…

FASO FİSO

O, rock müziğinin özel isimlerinden… Güzel hayaller peşinde bir hayalperest… Peki nasıl bir çocuktu? Hangi yollardan geçip bugünlere geldi?

Şarkılarında, kendi karanlığında kurduğu cümlelerle anlamlandıramadığımız ilişkilerimize, yara bandı isteyen yaralarımıza, çok özlediğimiz anlara dokunuyor. Şimdi kitabında ise, bugünkü Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Bize hikayelerini yazdığı şarkılarla aktaran Teoman, bu kez yaşamından küçük izleri, zaman zaman şarkı sözleri ve röportajlarından alıntılar yaparak anlatıyor.

Bu kitap, size tanıdığınız Teoman’dan daha fazlasını gösterecek ve kulağımıza eğilip, “O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyecek o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso”…

Fasa Fiso

Teoman

hepkitap

S.: 252

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Damla Karakuş

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