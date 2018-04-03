taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.831
USD
3,9772
EURO
4,8986
ALTIN
171,45
PETR
67,8300

Teoman'ın hayatına dair ilham veren tüm anıları: Fasa Fiso

Şarkılarıyla rock müziğe damgasını vuran Teoman, bu kez kendi hayatından hikayeler anlatıyor.

Özel Haber | 03.04.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Kitap
Teoman'ın hayatına dair ilham veren tüm anıları: Fasa Fiso

teoman

Teoman, renkli müzik kimliğinin yanında bir de yazarlığa soyundu. “Söz ve Müzik Teoman” ve “İnsanlık Halleri”nden sonra, onu, şimdi de “Faso Fiso”da okuyacağız…

Teoman'ın hayatına dair ilham veren tüm anıları: Fasa Fiso

FASO FİSO

O, rock müziğinin özel isimlerinden… Güzel hayaller peşinde bir hayalperest… Peki nasıl bir çocuktu? Hangi yollardan geçip bugünlere geldi?

Şarkılarında, kendi karanlığında kurduğu cümlelerle anlamlandıramadığımız ilişkilerimize, yara bandı isteyen yaralarımıza, çok özlediğimiz anlara dokunuyor. Şimdi kitabında ise, bugünkü Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Bize hikayelerini yazdığı şarkılarla aktaran Teoman, bu kez yaşamından küçük izleri, zaman zaman şarkı sözleri ve röportajlarından alıntılar yaparak anlatıyor.

Bu kitap, size tanıdığınız Teoman’dan daha fazlasını gösterecek ve kulağımıza eğilip, “O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyecek o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso”

Fasa Fiso

Teoman

hepkitap

S.: 252

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

152
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

144
Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

168
MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

56
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

146
Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

77
Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür

Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM