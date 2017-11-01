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Teorik açıdan 'olmaması gereken' bir gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, teorik açıdan olmaması gereken dev bir gezegen keşfetti.

01.11.2017 - 11:25
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Keşfin ayrıntılarının yer aldığı makale, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

TEORİLERE MEYDAN OKUYOR

Uzak bir yıldızın yörüngesindeki "canavar" gezegenin "NGTS-1b" olarak adlandırıldığı ve varlığının, böyle küçük bir yıldızın çevresinde bu büyüklükte bir gezegenin oluşamayacağını savunan teorilere meydan okuduğu kaydedildi.

Teorik açıdan 'olmaması gereken' bir gezegen keşfedildi

GEZEGEN OLUŞUM TEORİLERİ

Gezegen oluşum teorilerine göre, küçük yıldızlar kolaylıkla kayalık gezegenler oluşturabiliyor ancak Jüpiter büyüklüğünde bir gezegenin oluşumu için yeterli materyali bir araya getiremiyor.

1 YIL 60 SAAT

"NGTS-1b"nin büyüklüğü ve ısısı nedeniyle "dev bir gaz" kütlesi olduğu, Jüpiter'in aksine yıldızına çok yakın durduğu, yörünge dönüşünü 2,6 günde tamamladığı, yani gezegende bir yılın 60 saatten biraz fazla sürdüğü ifade edildi.

Gökyüzünü tarayan 12 teleskop dizisinden oluşan Yeni Jenerasyon Transit Gözlem (NGTS) tarafından tespit edilen ilk gezegen olan "NGTS-1b"'in yörüngesinde döndüğü yıldızın ise Güneş'in yarı kütlesine ve yarıçapına sahip olduğu belirtildi.

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