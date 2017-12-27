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Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Sosyal medyadan eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili 'zina yapıyor' diyen Felsefe öğretmeni Harmancı, MEB kararıyla açığa alındı.

DHA | 27.12.2017 - 12:07..
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Konya'da Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınlamıştı.

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Harmancı'nın mesajlarının sosyal medyada tepki toplamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlatmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı Konya'daki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın görevden alındığını açıkladı.

Öğretmen Harmancı'nın Twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

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