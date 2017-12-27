Tepki çeken felsefe öğretmeni görevden alındı

Konya'da Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınlamıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Harmancı'nın mesajlarının sosyal medyada tepki toplamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlatmıştı.
GÖREVDEN ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı Konya'daki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın görevden alındığını açıkladı.
Öğretmen Harmancı'nın Twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle: