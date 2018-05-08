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Teraryum nedir

Latince kökenli terra ve arium kelimelerinin birleşimiyle oluşan akvaryum/fanus içerisindeki bitki yetiştiriciliğine verilen isimdir.

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Evlerimizde salonların yeni süsü olan teraryum, günümüzde oldukça moda. Kelime anlamı itibarıyla Latince kökenli olan teraryum, toprak manasına gelen terra ve akvaryum anlamına gelen arium kelimelerinin birleşiminden türemiş bir kelimedir.

Özünde fanus/akvaryum içerisinde yetiştirilen bitki olan teraryum, modern evlerin değişilmez aksesuarlarından biri haline geldi.

Teraryum nedir

TERARYUM ÇEŞİTLERİ

Özellikle belirli biri çeşidi bulunmayan teraryum, satışı olan yerlerde yüzlerce farklı türde kendisini alacak sahiplerini beklemektedir. Çoğunluğu bir kısmı açık olan cam fanus, akvaryumlardan yapılan teraryum, içerisine yerleştirilen kaktüs türleriyle birlikte yapılmaktadır.

Ekosistemlerin küçük bir modellemesi olan teraryumlarda özellikle de tropik veya egzotik ekosistemler taklit edilir, o şartlar altında bitki yetiştirilir. Bu özelliği ile yalnızca bir aksesuar olmayan teraryumlar için evin içindeki küçük çaplı habitat da denilebilir.

Teraryum nedir

TERARYUM YAPIMI

Piyasada fiyatları binlerce lirayı bulan bu küçük ekosistemlerin yapımı aslında oldukça basittir. Fanusun seçilmesinin ardından zemine yerleştirilen toprak ve bitki ile oluşturulan teraryum, üzerine yerleştirilen küçük objeler ile süslenir. Bununla birlikte teraryum içerisine yer yer süs kaplumbağası gibi canlı hayvanların da koyulduğu görülmektedir.

Evinizin eğlence köşesine koyacağınız bir teraryum ile vakit geçirerek kendinize yeni bir hobi edinebilir, canlılarınız ile güzelce vakit geçirebilirsiniz.

Teraryum nedir

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