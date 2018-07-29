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Terasta oynarken maganda kurşununun kurbanı oldu

Gaziantep'te dedesinin evinin terasında oyun oynayan Mehmet Emin Keser, nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurularak ağır yaralandı.

DHA | 29.07.2018 - 10:42..
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Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i (11) dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı.

Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı.

Terasta oynarken maganda kurşununun kurbanı oldu

KURŞUN TOMOGRAFİDE GÖRÜLDÜ

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi.

Terasta oynarken maganda kurşununun kurbanı oldu

Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğun tedavisi sürerken, polis Mehmet Emin'i yaralayan kurşunun atıldığı tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Terasta oynarken maganda kurşununun kurbanı oldu



Terasta oynarken maganda kurşununun kurbanı oldu

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