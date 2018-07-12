Tercih dönemi için son uyarılar

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından başlayan tercih dönemin de sona yaklaşıldı.

Tercihini yapmamış veya yapmakta tereddüt yaşayan öğrencilere tavsiyede bulanan eğitimciler bu sürecin çok önemli olduğunu söylediler.

KAYITLAR YARIN BİTİYOR

Son yıllarda en çok tercih edilen liselerin Anadolu ve Fen liseleri olduğunu belirten Eğitimci Yasemin Pakkan, Anadolu liseleri tercihlerine geniş bir çerçeveden bakmak gerektiğini vurguladı.

Yasemin Pakkan, "Türk ve yabancı okullarının kayıtları devam ediyor. Kayıtlar yakında bitecek. Hemen akabinde Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip gibi liselerin kayıt dönemi başlayacak. Bu okullar için tercih dönemi 13 Temmuz Cuma saat 17.00 da bitiyor. Okulların öğrenci alma durumunda farklılıklar var dolayısıyla velilerin çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

"YÜZDELİK DİLİMLERİN BİRAZ ALTINDA TERCİH YAPIN"

Yüzdelik dilimlerle tercih yapan öğrencileri uyaran Yasemin Pakkan, "Geçen yıl ki yüzdelik dilimlere göre tercihler yapıyoruz ama okulların bir önceki yıla ilişkin yüzdelik dilimlerinin biraz altına inerek tercih yapılmasını öneriyorum. Öğrenciler bu sayede şanslarını arttırabilirler. Ortaokulların hemen hepsinde birer komisyon kurulmuş durumda. Bu komisyonlar velilere bilgi veriyor. Öğrencileri, programlarına göre hangi okulları tercih listesine alabileceği konusunda faydalı bilgilerle yönlendiriyor. En iyisi tercih edilen okula gidip komisyondan bilgi almak olacaktır." şeklinde konuştu.





15 TERCİH YAPMA HAKKI

Tercihleri yaparken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yasemin Pakkan, "Özel okullar ön kayıt sitemi ile öğrenci alımı yaptı. Devlet okulları ise tercih ile öğrenci alacak. Beş tercih yapma hakkı veriliyor gibi gözüküyor ama aslında durum öyle değil. Toplamda 5'i yerel okul 5'i Anadolu İmam Hatip, Fen ve Meslek Teknik Liseleri; 5'i pansiyonlu okullar olmak üzere 15 tercih hakkı var. Bu detayı gözden kaçırmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.











