Tercih etmediği bölüme yerleştirildi

Denizcilik Lisesi mezunu Mehmet Taha Şölen, üniversite tercihlerinde yer almayan Dış Ticaret bölümünü kazandı.

İlk kez üniversite sınavına giren ve sadece üç farklı üniversitenin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme’ programlarını yazdığını belirten Şölen, mağduriyetinin düzeltilmesini istedi.

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümü mezunu olan Şölen, meslek lisesi mezunu olduğu için, tercihlerinin tümünü kendi alanından yaptığını söyledi.

"MAĞDURİYETİMİN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM"



İlk sıraya devlet üniversitesi Galatasaray’ı, sonra Piri Reis’in tam burslu, sonra yüzde 75 indirimli programını, daha sonra da Nişantaşı Üniversitesi’nin tam burslu ve yüzde 75 indirimli programlarını yazdığını belirten Mehmet Taha Şölen, “İsteğim dışında bir programda okumam, ek yerleştirme hakkından da yararlanamayacağım, üstelik seneye sınava girdiğimde puan ve hak kaybına uğrayacağım, mağduriyetimin düzeltilmesini istiyorum” dedi.





"TERCİH LİSTEM DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Tercihlerini evdeki bilgisayarından ve ağabeyi ile birlikte yaptığını belirten mehmet Taha Şölen, evindeki bilgisayardan farklı bir bilgisayar kullanmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığını söyledi ve "Ben, denizcilik alanından mezun oldum, neden dış ticaret programını yazayım, benim insiyatifimin dışında tercih listem değiştirilmiş" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN KAYNAKLI DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkan yardımcısı Prof. Kemal Varım Numanoğlu, durumun ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini ancak bu hatanın ÖSYM veya sistem kaynaklı olamayacağını söyledi. Adayın şifresini kullanan başka birisinin olabileceğinin altını çizen Numanoğlu, “Adaylar şifresini kaydedip bilgisayar başından kalktığı zaman, bir başkası bilgisayarın hafızasında bulunan bu şifreyi kullanabiliyor, belki böyle bir sıkıntı olmuştur." dedi.





