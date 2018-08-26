Tercih etmediğiniz bir rota daha: Karasu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Karasu ne öveceğim, ne de yereceğim bir tatil beldesi; lezzetli diyemem ama doyurucu. Mükemmel bir yaz tatili için akla gelen ilk yer mi? O da değil. Bundan 10 sene öncesi için bir gezi yazısı yazmazdım ama her geçen gün gelişme gösteren bu tatil beldesi artık görülmeye değer. Karasu'da yapacağın bir yaz tatilinden memnun dönmek için doğadan ne bir azını, ne de bir fazlasını bekleyeceksin. 15 yıldır hafta sonu tatili yaptığım Karasu'da rehberliğime ihtiyacın olacak. Sakarya'da tatil damarlarını kabartacağım.

ULAŞIM

İstanbul’a sadece 2 buçuk saat uzaklıkta olan Karasu’ya Esenler ve Haremler otogarlarından kalkan araçlarla kolayca ulaşabilirsin. En güzel yanlarından biri bu; yakın bir mesafe sonunda tatildesin. Özel araçla git yada gitme; Karasu'yu yürüyerek de bitirirsin.

KARASU’DA NE VAR

Karasu’da tamı tamına 20 kilometre uzunluğundaki sahil hattıyla bir uçtan başlayıp, diğer ucunda biten küçük bir yer. Avrupa'nın en büyük 2'inci kumlu sahili ip gibi uzayıp gider; yol şeridinin ayrımının ardında da yaşam alanları başlar. Tek tük evlerden ziyade çok fazla site göreceksin. Havuzu, oyun parkı, kafeleri olan modern sitelerin sayısı oldukça fazla. Konaklama seçeneği olarak pansiyon ve site içi ev kiralama tercih ediliyor. Bu yüzden lüks ve donanımlı otelciliğin çok da geliştiği söylenemez. Aslına bakarsanız Karasu'yu Karasu yapan özelliklerinden biri de bu zaten; butik olması. Fiyatlar uygun, ne varoş ne modern, her şey kıvamında.

KARADENİZ’DE TATİL

Bir tarafda Marmara Denizi, diğer tarafta Karadeniz. Hepimizin bildiği gibi Karadeniz yüzmek için biraz tehlikeli. Karasu’da eskiden sık sık boğulma olaylarına şahit olurduk fakat belediyenin kolları sıvamasıyla denize boydan boya yapılan dalgakıranlar ile bu durumun önüne geçildi. Hatta deniz bu dalgakıranları çok sevdi; duruldu ve dinginleşti. ‘Havlunu ser yat’ alanları oldukça fazla. Sahilde sık sık şezlong, müzik ve tavla sesleri duyacaksın. Sahil hattı boyunca uzayan halk plajlarının yanında, kokoş beachler de göreceksin. Sezonluk açılan beachlerin palmiyeli konseptleri çok havalı.

BURALARA GİT: MADEN DERESİ, ACARLAR LONGOZU

Karasu’ya 20 km uzaklıkta olan Maden Deresi’nde piknik yapmak bir başka. Bahar ve yaz aylarında yemyeşil doğasının içinde, dere kenarında mangalını yelle, yürüyüş yap, top koştur… Kamp yapabileceğin alanlar da mevcut; ister bungalov evlerde kal, ister günübirlik git.

Gelelim Acarlar Longozu’na. 1’inci derece doğal sit alanı seçilen bu doğa harikasında yüzlerce çeşit bitki ve çiçek var. Deniz bisikletiyle gölde dolaşıp, güneşte demlenen çayını yudumlayacağın longoza mutlaka uğra. Yeni Mahalle ve Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı da çok uzağında değil.

BİSİKLET SÜRMEYE ÇOK MÜSAİT

Karasu uzun bir çizgi üzerinde duruyor; yokuş yok, engebe yok. Büyük metropollerin sıcak yaz günlerinin kargaşasında pedal çevirmenin nasıl bir dert olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Karasu uzun bir bisiklet sürüşü deneyimi için çok müsait. Büyük lunaparkın bulunduğu ana merkezde bir es verip, canlı müzik restoranları, pubları ya da çarşı pazarı ziyaret edersin. Karasu gece hayatı ve modern kafeleriyle de gençlerin yeni gözdesi. Özellikle Kulüp Doğa Kafe Restoran ve Biz bize adlı mekanlar oldukça hareketli.

AKŞAMLARI PEK BİR GÜZEL: YENİMAHALLE

Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü noktanın doğu yakasında bulunan Yenimahalle'de bir akşam yemeği yemelisin. Deniz kokusu eşliğinde sıra sıra dizilmiş mekanlarda sana canlı müzik ve taze balıklar eşlik edecek.