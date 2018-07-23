Tercih yapacak adaylar için üniversite karneleri hazır

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarının, üniversite adaylarına tercih aşamasında yardımcı olmak amacıyla, dünya üniversite sıralaması yapan kurumların en son verilerini inceleyerek hazırladığı rapor, dünya sıralaması yapan 11 kurumun yayımladığı üniversite genel sıralamaları ve bilim alanlarına göre 6 kurumun yaptığı dünya sıralaması sonuçlarının birlikte incelenmesine imkan veriyor.

ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMALARI

Raporda, alfabetik sırayla her üniversitenin hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olarak gösterildiğini belirten tablo bulunuyor. Adaylar, alfabetik sırayla tüm bilim alanlarının sıralandığı tabloda hangi üniversitenin dünyada kaçıncı olduğunu da görebiliyor.

Raporun sonunda verilen "Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu" tablosunda; 162 Türk üniversitesinin 11 dünya genel sıralamasından hangilerinde yer aldıkları ve dünyada kaçıncı oldukları da görülebiliyor.

URAP Raporu'na, http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilecek.

ADAYLAR TERCİH YAPARKEN NELERE BAKIYOR

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'de 2015'te yapılan bir araştırmanın üniversite adaylarının tercihlerinde, üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki durumuna değil kendi istedikleri bilim alanında kaçıncı sırada olduğuna da önem verdiklerini gösterdiğini aktardı.

Ural Akbulut, bu eğilim nedeniyle, sıralama kuruluşlarının genel sıralamalar hariç farklı tarihlerde üniversiteleri bilim alanlarına göre de sıraladığına ve ilan ettikleri bilim alanı sayılarını da artırdığına dikkati çekti.

11 dünya genel sıralamasının 11’inde de yer alan 5 Türk üniversitesinin bulunduğunu kaydeden Ural Akbulut, bunların İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri ile ODTÜ olduğunu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin ise 11 sıralamanın 10’unda yer aldığını bildirdi.

TÜRKİYE'DE 6 ÜNİVERSİTE İLK 100'DE

Dünyada alan sıralaması yapan 6 kuruluşun toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıraladığını kaydeden Ural Akbulut, "Türk üniversiteleri bu alanların 89'unda en az bir kez yer almıştır. ODTÜ 6 sıralama kuruluşunun açıkladığı 170 bilim alanının 69'unda, İTÜ 57'sinde, Bilkent Üniversitesi 45'inde yer aldı. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10'dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz; Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk üniversiteleridir. Türkiye'den 6 üniversitemiz dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100'de yer almıştır. Bu üniversiteler; İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleridir." dedi.

TÜRKİYE KAYNAKLI BİLİMSEL MAKALELER

Ural Akbulut, Türk üniversitelerinin dünya bilim alanı ve genel sıralamalarında üst basamaklara yükselmeye devam ettiğini, ancak son yıllarda üniversitelerin sıralamalardaki yükselme hızının çok yavaşladığını belirterek, "Bu yavaşlamanın nedenlerinden biri, son yıllarda Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerin bazılarının giderek etki değeri çok düşük veya sıfır olan bilimsel dergilere yönelmiş olmasıdır." dedi.

BAZI ÜNİVERSİTELER ÜST SIRALARDA YER ALIYOR

Ural Akbulut, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) 2 bin-5 bin yazarlı makaleler yayımlandığını, bu nedenle aralarında Türk üniversitelerinin de yer aldığı bazı üniversitelerin sıralamalarda çok üst sıralara çıktığını dile getirerek, URAP, THE ve QS gibi sıralama kurumlarının, çok yazarlı makalelerin ortaya çıkardığı haksızlıkları gidermek amacıyla 500 veya bin yazarlı makaleleri değerlendirme dışı bıraktığını veya makaleleri yazar sayısına böldüğü için CERN ile ilişkili çok sayıda Türk üniversitesinin dünya sıralamalarında önemli düşüşler yaşadığını aktardı.