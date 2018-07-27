Tercih yapacak öğrenciler önce kendilerini tanımalı

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 31 Temmuz Salı günü adaylara duyurulacak.

7 AĞUSTOS'TA TERCİHLER BAŞLIYOR

Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasından sonra, zorlu tercih maratonu başlayacak. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan öğrencilerin kendilerini tanıması ve ne istediği konusunda iyi düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.

"YETENEKLERİMİZİ VE İLGİLERİMİZİ BİLMELİYİZ"

Öğrencilerin kendilerini keşfetme sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar olduğunu söyleyen Elif Aluç Gülşen, "Tercih öncesi yeteneklerimizi ve ilgi alanlarımızı bilmeliyiz." dedi. Yapılan araştırmalara göre insanların beyinlerinin küçük bir bölümünü kullanmakta olduğunu söyleyen Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, insan beyninin sol ve sağ beyin olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

BEYNİN FARKLI FONKSİYONLARI

Elif Aluç Gülşen, "İnsanlar beyin yapılarındaki kullandıkları baskın loba göre yetenekler ve ilgiler konusunda ayrılırlar. Bu durum onların meslek seçimlerinde ve başarılarında etkilidir. Yapılan araştırmalara göre bizler beynimizin küçük bir bölümünü kullanmaktayız. İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre sağ ve sol beyin olarak ikiye ayrılır. Sağ Beyin; beynimizin yaratıcı kısmıdır. Daha çok görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Sezgileri güçlü olan kişiler beyninin sağ lobu daha baskın olan kişilerdir. Sağ beyin lobu vücudun sol tarafını yönetir. Öğrenme yolu görme ya da duymadır. Sağ beyin hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir. Sağ lobu baskın olan kişiler. Resim çizmede yeteneklidir, enstrüman çalabilir, şarkı söyleyebilir, kitap okur, kurgu yapabilir, kompozisyon yazmada yeteneklidir, hayal gücü gerektiren oyunlar oynamada başarılıdır, renkli ve sesli zeka oyunları oynayabilir. Sağ beynin baskın olduğu kişilerde bilgiyi şekil ve hayal gücü ile işleme özelliği gelişmiştir. Estetik zekâ için sağ beyine ihtiyaç vardır. Mühendislik, mimarlık, yazarlık, müzisyenlik gibi mesleklere sahip kişilerin sağ beyin özellikleri baskın durumdadır. Sol Beyin ise beynimizin mantıksal kısmıdır. Matematiksel işlemlerde başarılıdır. Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir. Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir. Sol beyin, vücudun sağ tarafını yönetir. Sol beyni baskın kişiler; matematik problemlerini çözebilir, bulmaca çözebilir, yazı yazar, kitap okur (kitap okumak hem sağ, hem de sol beyin etkinliğidir), yeni bir dil öğrenmede yeteneklidir, kuralları olan zekâ ve strateji oyunları oynayabilir. Sol beyin konuşma ve duygu durum merkezini barındırır. Fen ya da konuşma becerisi gerektiren avukatlık veya pazarlama gibi bir meslekler sol beyin baskın kişiler için uygundur." dedi.

Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen

"YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN"

Meslek seçiminde öğrencilerin ilgilerini düşünmelerinin önemli bir ölçüt olduğunu ifade eden Elif AluçGülşen, "Tercih yapacak adaylar yeteneklerini belirlemeli, mesleklerle ilgili tarafsız bilgi toplamalı, üniversitelerden bölüm ile ilgili bilgi almalı, rehber öğretmenlere ve bölüm öğrencilerine danışmalı, mesleği yerinde gözlemlemeli ve muhakkak mesleği yapan kişilere sormalı" diye konuştu.

"SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN"

Adaylara tercih sonrası için de tavsiyelerde bulunan Rehberlik Uzmanı Gülşen şunları söyledi: "Üniversitelerin imkânları sayesinde ilgi duyulan farklı bir alanda çift anadal ya da yandal yapmayı düşünebilirler. İlgiler bazı durumlarda psikolojik olabilir. Çevreden, aileden, popülerlikten etkilenir. Bu durumda onay ve takdir için bir alana yönlenmiş olabilirsiniz. Başarılı olduğunuz alanlara dikkat edilmelidir. Genellikle severek yapılan bütün işlerde başarılı oluruz. Eğer yeteneklere uygun bir mesleği seçerseniz, o işi seversiniz ve ister istemez başarılı olursunuz. "