Tercih yapacak öğrencilere son uyarılar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri yarın sona eriyor. Milyonlarca öğrenci üniversiteye girmek için kendi puan ve yeteneklerine göre bölüm seçiyor. Tercih maratonun bitmesine az bir süre kala uzmanlardan da son uyarılar geliyor.

ÇOCUKLARINIZA BASKI KURMAYIN UYARISI

Psikolog Mert Dravor, "Üniversite tercih döneminde yaşanan belirsizlikler başta tercih yapacak olan öğrencileri sonrasında ise aile fertlerini oldukça kaygılandırabiliyor. Bu süreçte anne baba baskısına maruz kalan adaylar hayatlarını şekillendirme noktasında kendi başlarına vermesi gereken kararları ailelerinin istek ve tercihleri doğrultusunda şekillendirebiliyor. Üniversite tercih döneminde yaşanan belirsizlikler başta tercih yapacak olan öğrencileri sonrasında ise aile fertlerini oldukça kaygılandırabiliyor." dedi.

"TERCİHLERİNİZDE ÖZGÜR OLUN"

Mert Dravor, "Bu süreçte anne baba kıskacına maruz kalan adaylar kendi hayatlarını şekillendirmek noktasında ailelerinin yönlendirmelerine maruz kalarak kendi hedef ve karakterine uygun vermeleri gereken bu önemli kararı ailelerinin istek ve tercihleri doğrultusunda şekillendiriyor. Ailelerin tercih döneminde yaptığı en sık davranışların başında evlatlarının geleceğini garantiye almak adı altında günün şartlarında popülerliğini koruyan meslek gruplarını tercih ettirmeleri oluyor. Aileler bu denli ciddi bir konuda yönlendirdikleri hayatın kendi hayatları olmadığını unutarak çocukları üzerinde kurdukları baskıları günden güne arttırabiliyor" diye konuştu.

"YETENEKLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA TERCİH YAPIN"

Hem ailelerin hem de tercih yapacak olan öğrenciler için sağlıklı bir tercih döneminin nasıl olacağı konusunda da bilgiler veren Psikolog Dravor, "Bazı insanlar mesleklerinde zirve noktasına ulaşabilme yeteneğini tatmış kişilerdir. Bu kişilerin öykülerine bakıldığında hepsinde görülen ortak bir özellik vardır. O da kendilerinde iyi yaptıkları özelliklerini fark edip mesleki tercihlerini kişiliklerinde olan güçlü yanları doğrultusunda vermiş olmalarıdır. Tercih yapacak olan üniversite adayları tercihlerini ailelerinin üzerlerinde kurdukları baskılara göre değil, gelecekte mutlu olacaklarına inandıkları mesleğe göre seçmelidirler." ifadelerini kullandı.





HANGİ KONULARDA BAŞARILISIN

Mert Dravor, "Bu dönemde pek çok kişi tarafından yönlendirilen ve kafalarının karışmasında son derece haklı olan adayların kendilerine ’Ben hangi konularda başarılıyım?’ sorusunu sormaları tercih döneminde yaşanan kaygılara bağlı olarak gelişen belirsizliklerini azaltacaktır. Adayların başta kendilerine sonrasında ise çevresindeki yakınlarına hangi konularda başarılı olduğunu sormaları kendileri ile ilgili çıkarım yapmalarına, iyi olan yönlerini fark etmelerine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar için bir önemli nokta ise okul hayatı boyunca neleri yapmaktan zevk aldığını akıllarına getirmeleri olacaktır." şeklinde konuştu





GÜNÜMÜZÜN ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Mert Dravor, "Aileniz tarafından tercih etmeye zorlandığınız meslek günümüzün şartlarında her ne kadar parlak bir meslek olsa dahi günümüzün şartlarına göre seçim yapmak sizin motivasyonunuzu bir noktaya kadar taşıyacaktır. Oysa yapmaktan zevk aldığınız işlerle örtüşen meslek gruplarını tercih etmeniz başta mesleğinizde göz dolduracak başarılara imza atmanıza sonrasında ise topluma fayda getirecek işlere vesile olmanızı sağlayacaktır. Mesleğini yaparken toplumsal fayda sağlamayı kendisine görev edinmiş kişilerin mesleğinden aldıkları keyif duygusunu daha çok hissettikleri görülmektedir” diye konuştu.

AİLENİN ROLÜ

Ailelerin çocukları üzerinde baskı kurmamaları gerektiğine işaret eden Psikolog Dravor, "Aile bireylerinin bu süre boyunca baskıcı davranışlardan uzak durmaları ve çocuğun ileride mutlu olacağı mesleği seçme konusunda yol göstermeleri gerekmektedir. Aile çocuğunun kendisinde keşfettiği özelliklerini görmeyi ve saygı duymayı hedef edinmelidir. Aileler çocuklarının tercih döneminde sağlıklı karar verebilmeleri için yeterli yetişkinliğe ulaştıklarını unutmamalıdır." şeklinde konuştu.





ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRIN

Mert Dravor, Üniversite tercihlerinde tercih yapılırken ikinci bir soru olarak "Neleri ön planda tutmalıyım?" sorusunu yöneltmeleri gerektiğini ifade eden Mert Dravor, "Seçmek istediğiniz bölüm Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan birçok üniversitenin eğitim programında yer alabilir. Bu noktada kendinize sormanız gereken ikinci bir soru oluşuyor. ’Üniversite hayatımı yaşarken neleri ön planda tutmalıyım?’ Üniversite eğitiminiz boyunca nasıl bir hayatı tercih etmek isteyeceğinizi kendinize sormanız aslında hangi şehirde bulunan üniversiteyi seçmeliyim noktasında size büyük bir fayda sağlayacaktır. Örneğin üniversitenin yer aldığı şehrin güvenliği, büyüklüğü, sosyal ve kültürel zenginliği, burs fırsatları, staj imkanları, yurt dışı bağlantıları, fiziksel ve sosyal imkanları gibi pek çok konuda karşılaştırma yapmanız hangi üniversiteyi seçmeniz konusundaki kaygılarınızı azaltmanıza imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



