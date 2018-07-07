Tercih yapacak olan öğrenciler bilgilendirilecek

‘Çocuğum İçin Hangi Okul?’ etkinliğinde lise tercih süresinde öğrencilerle velilerin nelere dikkat etmesi gerektiği ele alınacak.

BU YIL İK KEZ UYGULANDI

Etkinlik hakkında bilgi veren eğitimci Ahmet Çevik, "Bilindiği üzere LGS sistemi bu yıl ilk kez uygulandı. Sistemle ilgili hem öğrenci hem de velilerin kafası oldukça karıştı. Doğru bir liseyi seçmenin doğru bir üniversiteye gitmekle eşanlamlı olduğu günümüzde, öğrenci ve velilerimizi yeni sistemle ilgili bilgilendirmeyi üzerimize bir borç biliyoruz. Etkinliğimize tüm öğrenci ve velileri bekliyoruz." dedi.