Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de her hafta farklı bir konuya yer veriliyor. Programın bugünkü bölümünde tereyağının yararlarına değinildi.

Tereyağı tüketmemiz için 10 sebep İZLE



VİTAMİNLERİN VÜCUTTA EMİLİMİ KOLAYLAŞIYOR

Programda ilk olarak yağda çözünen vitaminlerin vücutta emiliminin kolaylaştığından bahsedildi.

VİTAMİNLER AÇISINDAN DA ZENGİNDİR

Tereyağı laurik asit açısından da oldukça zengin olduğu için vücuttaki iltihabı da azaltıyor. Ayrıca tereyağının içinde bulunan vitaminler de hem bağışıklık sistemini güçlendirir, hem de kalp ve dolaşım sisteminin korunmasında yardımcı olur.