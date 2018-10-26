Terhis olan bedelliciler ve ailelerin duygu dolu anları

ANKARA

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

İZMİR

İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, 21 günlük temel eğitimini tamamlayan 669 asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Törene askerlerin aileleri ve yakınları da katıldı.

MANİSA

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 768 asker için Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2. celp döneminde 21 günlük temel eğitim gören askerler yemin etti. Yemin eden askerler terhis olarak aileleriyle hasret giderdi.