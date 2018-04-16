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Terhisine 8 gün kala şehit oldu

Şırnak'ta Kuyutepe üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın terhisine 8 gün kaldığı öğrenildi.

İHA | 16.04.2018 - 17:33..
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Şırnak'ta bulunan Bestler-Dereler bölgesinde bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde PKK'lı bir grup uzun namlulu silah ve roket atarlı saldırıda bulundu. Üst bölgesinden teröristlere karşılık verilmesi nedeniyle çatışma çıktı.

Terhisine 8 gün kala şehit oldu

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Çatışmada, aralarında Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın da bulunduğu 3 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Acı haber, komutanlar tarafından şehidin Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Denizli Mahallesi'ndeki baba evine verildi. Bekar olan şehidin annesi Zübeyde, babası Osman ve 14 yaşındaki kardeşi Esra Volkan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Terhisine 8 gün kala şehit oldu


"HİÇ YILMADIK, YOLUMUZDAN DÖNMEDİK"

Terhisine 8 gün kala şehit olduğu öğrenilen Mehmet Volkan'ın bir süre önce sosyal medya hesabından “Evet yorulduk,uykumuz geldi, çoğu zaman üşüdük, yeri geldi titredik ama hiç yılmadık, yolumuzdan dönmedik. Vatan için din için şehitlerimiz için buradayız.” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Terhisine 8 gün kala şehit oldu

Terhisine 8 gün kala şehit oldu VİDEO


Terhisine 8 gün kala şehit oldu

Terhisine 8 gün kala şehit oldu


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